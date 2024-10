Mauricio Rosencofs Erzählung über »Das Schweigen meines Vaters« steht ein Sonett voran, das in seinem verhohlenen Überschwang gut und gern von Theodor Kramer stammen könnte: »Ein Glas mit meinem Vater«. In Kramers Gedichten wird viel getrunken, Schnaps und Wein bis zur Neige, während man sich Rosencof, wie die meisten seiner Landsleute und Roman­figuren, mit Kalebasse und Bombilla, also stocknüchtern, doch erhitzt vom geselligen Beisammensein vorzustellen hat. Aber...