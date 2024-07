Die EM ist vorbei – Zeit, Bilanz zu ziehen. Mir geht es dabei weniger um das Sportliche, sondern um das Drumherum, um den Aufmarsch der Repressionskräfte während des Turniers. Der vermittelte Eindruck war der: Jeder noch so gealterte Hooligan oder junge, motivierte Ultra hätte in diesem Sommer nichts anderes zu tun gehabt, als mit Gleichgesinnten in das Land zwischen Ostsee und Alpen einzufallen und keinen Stein auf dem anderen zu lassen.

Und die deutsche Polizei üb...