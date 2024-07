Aus dem Mund der Unioner gibt es wohl kein größeres Kompliment: »Mann, ist das ehrlich hier«, entfährt es begeisterten Fans aus dem Lager der Eisernen an diesem Sonnabend nachmittag immer wieder. Mit leuchtenden Augen stehen sie auf den Rängen des schwer in die Jahre gekommenen Gästeblocks des Alfred-Kunze-Sportparks im nicht nur wegen der BSG Chemie besonders grünen Leipziger Stadtteil Leutzsch. Auch ihr heimisches Stadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick ...