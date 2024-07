Russische Kriegsschiffe in der Karibik? Es erregte einige Aufmerksamkeit, als Mitte Juni die Fregatte »Admiral Gorschkow« und das Atom-U-Boot »Kasan« im Hafen von Kubas Hauptstadt Havanna eintrafen. Dass Kuba enge Beziehungen zu Russland unterhält, ist nicht neu. Dass die russische Marine aber gleich zwei schwerbewaffnete Schiffe in das Land schickte, sorgte für eine gewisse Unruhe. Geriet die Karibik und mit ihr womöglich Lateinamerika nun in den gefährlich eskali...