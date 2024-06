»Die Bildung des Volkes steht nicht zum Verkauf, sie wird verteidigt.« Der Slogan, der diesen Titel begründet, wurde am 23. April bei der wichtigsten Universitätsmobilisierung in der Geschichte Argentiniens gesungen. Mehr als eine Million Menschen kamen dabei in den größten Städten des Landes zusammen, um gegen die Reformen zu protestieren, welche die Regierung...