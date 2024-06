Der Marxistischen Abendschule – MASCH e.V. aus Hamburg ist es in den vergangenen rund 17 Jahren gelungen – trotz der Zersplitterung der Linken in ein kaum überschaubares Zirkelwesen – erfolgreich eine kontinuierliche Bildungsarbeit zu etablieren. Dabei wurde es sich von Beginn an vor allem zur Aufgabe gemacht, Grundlagenkenntnisse des Marxismus insbesondere unter Betriebskolleginnen und -kollegen sowie Jugendlichen zu verbreiten. Das Angebot stößt im Hamburger Raum ...