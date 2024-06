»Sind Sie für Israel oder für Palästina, Herr Khoury?«, fragen die Schüler in der Pause zwischen den Unterrichtsstunden auf dem Flur einer Gesamtschule in Berlin-Neukölln. »So einfach ist das nicht, das ist ja kein Fußballspiel«, habe der Lehrer an einer Berliner Schule bitter geantwortet, wie er später berichtet.

Senat verbietet

Mitte Oktober hatte die Schulleitungen in Berlin ein Schreiben des Berliner Bildungssenats erreicht. Dieses sollte den »Umgang mit Störung...