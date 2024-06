Rund 30 Stunden lang hielten Studierende Ende Mai ein Gebäude der Humboldt-Universität (HU) in Berlin besetzt. Mit einem Großaufgebot räumte die Polizei, wie ähnliche Protestcamps zuvor in anderen Städten, nach Anweisung »von oben« am Nachmittag des 23. Juni auch das »Jabalia Institute« – benannt nach dem Flü...