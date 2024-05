Ende der 70er zogen wir nach Hohenschönhausen, das damals zu Weißensee zählte und auch so aussah. Marzahn war ein Dorf, inmitten von Feldern, über die ein Hirte seine Schafe trieb. Alles war so hell. Die Luft war frisch. Ich kam mir vor wie in Bullerbü. Vorher hatten wir im Prenzlauer Berg im Seitenflügel gewohnt. Anderthalb Zimmer, Ofenheizung und Außentoilette. Schon damals wusste ich aus dem Fernsehen, dass viele Kinder unter solchen Umzügen sehr litten. In der j...