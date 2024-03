Eine Frau zu finden, die über partnerschaftliche Gewalt spricht, ist schwer. Dabei kennt – statistisch gesehen – jeder in der BRD Frauen, die davon in ihrem privaten Umfeld betroffen sind, so auch die Autorin. Laut Studien hat mindestens jede vierte Frau diese Form der Gewalt schon einmal erlebt.

»Natürlich war es nicht das erste Mal, aber das schlimmste«, sagt Anni*. Sie sitzt in ihrer Kreuzberger Einzimmerwohnung und dreht sich eine Zigarette. Ihre Nägel sind lang...