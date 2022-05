»Schmecken muss er«

Natürlich dürften wir gern vorbeikommen, schreibt Ute Schweinhardt. Schon ihre Eltern hätten die junge Welt gelesen, da sei sie neugierig. – Und wir erst. Denn natürlich fragen wir uns, wie man bitte schön in den 80er Jahren in Langenlonsheim mitten in Rheinland-Pfalz die Tageszeitung der Freien Deutschen Jugend zu lesen bekam. Die Antwort ist einfach: Ute Schweinhardt kommt aus Chemnitz und floh wie viele andere nach der »Wende« vor den »blühenden Landschaften« in den Westen, wo sie den Winzersohn Axel kennenlernte. Mit ihm gemeinsam betreibt sie seit 2008 das traditionsreiche Weingut Bürgermeister Schweinhardt.

Langenlonsheim ist ein wachsender Ort. Verkehrsgünstig gelegen siedeln sich hier seit geraumer Zeit immer mehr Pendler aus dem Mainzer und Frankfurter Raum an, wo die Preise längst unerschwinglich geworden sind. Aber trotz der neuen Einfamilienhäuser sieht man der Gemeinde sofort an, dass es hier vor allem um eins geht, nämlich Wein. Mehr als ein ...