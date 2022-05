Grund und Boden

Es ist ja meistens so: Man sieht den Dingen nicht an, was in ihnen steckt. Ihre gegenwärtige Erscheinung verrät weder Wesen noch Vergangenheit, jedenfalls nicht unmittelbar. Eine Banalität. Wer sich ins Tal der Nahe, eines kleinen Nebenflusses links des Rheins, begibt, der reist, so scheint es, in der Zeit zurück in die alte Bundesrepublik. Das gefräßige, nimmersatte Monster der Tourismusindustrie hat sich die Gegend noch nicht zur Beute genommen. Alles hier wirkt behäbig und gemütlich, ganz und gar unprätentiös und stellenweise leicht morbide, weder sauertöpfisch abweisend noch verlogen einladend, offen und freundlich, aber angenehm gleichgültig. Der etwas verschlafene Hauptort Bad Kreuznach ist noch nicht schrill und zugleich geistlos neoliberal durchgestylt. Viele alteingesessene Eis­cafés säumen die kleine Fußgängerzone, hier gibt es Filterkaffee statt Chai Latte, und die Speisekarte im Gasthaus Krone, dem ältesten Lokal des Städtchens, führt Cordon B...