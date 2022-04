»Verdi führte auch in der ­Pandemie offensive Kämpfe«

Zwei Jahre Pandemie liegen hinter uns. Gesundheitsdaten in Betrieben sind, wie es scheint, kein Geheimnis mehr. In Sachen einrichtungsbezogene Impfpflicht verhielten sich die Gewerkschaften recht zurückhaltend. Wie schätzen Sie Verdis Wirken in der Pandemie ein?

Das kann ich so nicht sehen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wurde ohne Wenn und Aber abgelehnt. Davor haben wir öffentlich gewarnt. Entsprechende Äußerungen gab es auf zentraler Ebene, und ich selbst habe dazu mehrere Male in den Medien Rede und Antwort gestanden. Verdi hat es fertiggebracht, ihre Arbeit auf Pandemiebedingungen umzustellen. Es gab in Fragen der Digitalisierung einen gewaltigen Schub. Auch unsere Rechtsberatung war sehr nah an den Problemen dran.

Als die Debatte im Bundestag lief, konnte man eher den Eindruck gewinnen, Verdi hält die Füße still. Proteste wurden jedenfalls nicht organisiert.

Das ist auch nicht so ganz einfach, weil die Menschen sehr unterschiedlicher Meinung sind...