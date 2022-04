Rückendeckung für die Pflege

Spricht man mit ehemaligen Ärzten und Krankenschwestern des Gesundheitswesens der DDR, dann bekommt man nicht einfach ein blumiges Bild über die Arbeitsbedingungen und Zustände im Krankenhaus zu hören.

Im Rahmen der Publikation »Sozialismus ist die beste Prophylaxe!« der Internationalen Forschungsstelle DDR konnten wir mit einigen sprechen. So beispielsweise mit Irene, die Anfang der 60er Jahre zur Krankenpflegerin ausgebildet wurde und sich an die tägliche harte Handarbeit im Krankenhaus erinnert. So mussten zu Anfang teilweise noch Spritzen und Verbandsmaterial zur Wiederbenutzung ausgekocht werden, und bei manch einer Nachtschicht war sie allein für 60 Patienten verantwortlich. Auch aus Gesprächen mit weiteren ehemaligen Beschäftigten im Gesundheitswesen bestätigt sich, dass es eigentlich nie ausreichend Pflegekräfte gab. Zur Besetzung der zweiten und dritten Schicht im Krankenhaus musste teilweise Personal aus dem ambulanten Bereich hinzugezogen werden...