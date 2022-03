Eine Katze verschwindet

Das Zuckerrohrfeld brennt nicht, Batman brennt nicht, schreit nicht, befindet sich nicht im Todeskampf. Es ist bloß der Traum eines kleinen Jungen. Glück gehabt. Aber was heißt hier Glück? Batman, der geliebte Kater des Fünfjährigen, ist weggelaufen und nirgends zu finden. Da kann man schon mal Alpträume kriegen. Wilde Comicträume in ungewöhnlich milden Farben, in Weiß, gedecktem Orange, Graublau und Schwarz. Weiße Augenhöhlen in einem Meer aus Flammen. Das Maul weit aufgerissen. Es liegt eine irritierende Schönheit in dieser durchaus brutalen Szene. Und eine gewisse Aufgeräumtheit. Klare Linienführung, sauber ausgemalte Figuren, flächige Kolorierung, perfekte Bildausschnitte. Der hawaiianische Comiczeichner und -autor R. Kikuo Johnson weiß, wie so was geht. Und es passt ja auch zur Geschichte. »Kein anderer« (»No One Else«) will kein lautes Buch sein, kein Comic, der »Action!« ruft. Es geht um Verletzungen, die der familiäre Alltag von Menschen so mit si...