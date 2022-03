Gesucht und gefunden

Es ist eine Ironie der Historiographie, dass die Geschichte als schwarz rassifizierter Menschen in Europa ein »weißer Fleck« ist. Die gebürtige Kamerunerin Olivette Otele, die heute als Professorin für die Geschichte der Sklaverei im britischen Bristol lehrt, hat diese Leerstelle mit ihrem Sachbuch »Afrikanische Europäer«, das sich wegliest wie ein Roman, ein wenig aufgefüllt. Und obwohl die knapp 300 Seiten einen eindrücklichen Überblick zu dem Thema verschaffen, lässt sich erahnen, dass es noch weit mehr zu entdecken gibt. Nun hat Otele nicht allein mit ihrem Buch sozusagen Geschichte geschrieben, sie ist auch die erste Woman of Color, die in Großbritannien eine Geschichtsprofessur bekleidet – wenn wir ehrlich sind, haben wir da wohl eher das Bild eines weißhaarigen, hellhäutigen, älteren Mannes vor Augen, der uns mit Fliege und Jackett die Geschichte Europas erklärt.

Wenn Personen of Color es doch einmal in die Geschichtsbücher schafften bzw. schaffen, ...