Schwindender Kampf

Er möchte seinen »Körper in den Kampf werfen«, schrieb Pasolini 1966. Dann wurde er geworfen. Ermordet am 2. November 1975 in der Nähe Roms. Unklar bis heute, ob die Tat im Affekt oder im Auftrag geschah. Nazis, die Mafia und sogar Personen der Ölindustrie wurden verdächtigt, gegen die Pasolini für seinen Roman »Petrolio« ermittelte. Sein Leben war von Kampf gezeichnet – als Künstler, Schwuler, Kommunist. Wer’s symbolisch mag, kann feststellen, dass der Romancier, Filmemacher, Essayist und Klassenkämpfer 1922 zur Welt kam, Monate vor dem »Marsch auf Rom«. Ein Geburtsjahr als Herausforderung.

Wer viel zu sagen hat, muss nicht nur dichten, drehen, schreiben – er muss reden. Äußern, was im primären künstlerischen Schaffen der Formstrenge zum Opfer fällt. Etwa dreihundert Interviews hat Pasolini im Laufe seines gar nicht so langen Lebens gegeben. Zwanzig davon versammelt dieser Band, dessen Titel »In persona« seltsam wirkt. Wer hier den authentischen Blick auf...