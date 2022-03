Ich bin dein Dealer

Fragen wir doch mal in die Runde! Erinnert sich jemand an die britische Postpunkband Television Personalities? In den einschlägigen Nachschlagewerken zur Musik jener Zeit sucht man sie meist vergeblich. Vielleicht, weil die Gruppe ein One-Hit-Wonder war, sofern man die Single »Part Time Punks« als Hit werten möchte (mehr als zehntausend Stück dürften nicht gepresst worden sein). Oder weil die Musik der Television Personalities (TVPs) so anders war, zwischen allen Stühlen spielte, in keine Schublade wollte. Einerseits zu spät, andererseits zu früh: Ein Song heißt »I Was a Mod Before You Was a Mod«, ein anderer »I Can See My Whole World Crashing Down«. Die Band war zäh, hielt durch bis 2010. In England kaum geschätzt, dafür auf dem Kontinent mit einer Die-Hard-Fanbase. Übersetzer Gregor Kessler sieht es so: Jeder in den 80ern hierzulande halbwegs gründlich mit Indie Sozialisierte hat seine persönliche TVPs-Anekdote parat, weil die Band bis in die abgelegene...