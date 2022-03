Das Prinzip der Fragmentierung

Als Alexander Kluge im Jahr 2000 die zweibändige »Chronik der Gefühle« veröffentlichte, wirkte das wie eine literarische Lebensbilanz des umtriebigen Filmemachers, hinter den der Schriftsteller Kluge in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr zurückgetreten war. Das 2.000seitige Opus magnum, das den Literaten mit Macht in Erinnerung gerufen und ihm den Büchner-Preis eingebracht hatte, war aber erst der Auftakt zu einem vielbändigen Erzählwerk, das sich in den vergangenen 20 Jahren immer noch weiter verzweigt hat. 2007 etwa erschien »Geschichten vom Kino«, 2012 »Das fünfte Buch. Neue Lebensläufe. 402 Geschichten«, 2020 »Russland-Kontainer«, um nur einige Titel zu nennen. Mitunter betreibt der Suhrkamp-Verlag auch Recycling und vermehrt die ohnehin staunenswerte Liste der Kluge-Titel nun um Neuarrangements. Das funktioniert, weil in Kluges Erzählkosmos alles mit allem zusammenhängt. Pünktlich zum 90. Geburtstag am 14. ­Februar sind nun »Das Buch der Komment...