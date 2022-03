Die Natur in unserer Natur

Wir seien das erste Zeitalter, »in dem sich der Mensch völlig und restlos problematisch geworden ist«. Dieses berühmte Diktum Max Schelers deutet an, warum sich – nach der Verwissenschaftlichung unseres Weltbildes und der schwindenden Rolle der Religionen – in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Philosophische Anthropologie herausbilden musste. Nach einer kurzen Hochzeit in den 20er und 30er Jahren schien die Disziplin schon wieder im Niedergang befindlich. Doch vor dem Hintergrund sozialkonstruktivistischer und identitätspolitischer Ansätze einerseits und durch den technischen Fortschritt befeuerter post- und transhumanistischer Debatten andererseits erlebt die Frage nach dem Wesen des Menschen eine ebenso rasche Renaissance. Die Conditio humana bleibt ein umstrittenes Feld.

Den zahlreich vorhandenen einseitigen Positionen begegnet der Philosoph Daniel Martin Feige in »Die Natur des Menschen« mit dem Entwurf einer dialektischen Anthropologie im Gei...