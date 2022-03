Wer hat die Autorin gelöscht?

Der jüngste Entwicklungssprung im Bereich textverarbeitender Software löst in der Literatur mal Unbehagen und Abwehr, mal Experimentierfreude und Fortschrittsoptimismus aus. Zwar scheitern sogenannte künstliche neuronale Netze an der Generierung längerer zusammenhängender Texte, so dass hier ein erster Roman noch in weiter Ferne scheint. Gedichte hingegen gelingen bereits so gut, dass unlängst das Werk einer Software in eine Lyrikanthologie aufgenommen wurde. Autorinnen und Autoren schenken dem »Kollegen Rechner« deshalb immer mehr Aufmerksamkeit: Tom McCarthy, Daniel Kehlmann und Ulla Hahn haben es essayistisch versucht, nun folgt ­Philipp Schönthaler mit einer über 400 Seiten umfassenden Abhandlung über digitale Sprachverarbeitung und ihre Ästhetik. Bereits der Roman »Der Weg der Wellen« spielt in der real existierenden technokapitalistischen Utopie von Silicon Valley, hier also nun die Gesellschafts- und Mediengeschichte der technischen Avantgarden von...