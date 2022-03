Darf man hier lachen?

Ja: »Auschwitz, oder nett gesagt, Oswiecim, ist das blumenreichste Städchen, das ich jemals gesehen habe.« Ein Satz wie dieser soll provozieren, ist aber subjektiv wahr. Ausgesprochen hat ihn Jean, bald sechzig, der jüngere der beiden Brüder, die zusammen mit ihrer Schwester Nana dorthin fahren. »Das ist doch kein Ort«, der Kommentar von Onkel Maurice. Serges Tochter Joséphine, die Zwanzigjährige, auf der Suche nach ihrer Identität und nach dem Grab ihrer jüdischen Vorfahren – das es nicht gibt. Sie war es, die unbedingt an diesen Unort wollte nach dem Tod ihrer Großmutter.

In Yasmina Rezas Roman »Serge« macht sich der Ich-Erzähler Jean Gedanken, warum ausgerechnet hier alles so freundlich aussehen sollte, Gedanken des Bürgermeisters von Oswiecim. Kein Mythos – ein Touristenort. So wird ein Hotel in »fußläufiger Entfernung« zum Lager reserviert. Ende April, 25 Grad. Das bewirkt, dass alle in Shorts herumlaufen und Sonnencremeduft an Strand erinnert. Serge ...