Auf einem jener sanften grünen Hügel, für die der Süden von England so berühmt ist, steht im Sonnenschein eine junge Frau. Eine »muntere Gartenszene« breitet sich vor ihren Augen aus: »Früchte und Flaschen, reif, aufgereiht, bereit zum Entkorken und Genießen«, hinterfangen von einem prächtigen Anwesen. Ein Baby auf einem Arm, eine geschäftige Mutter, die Blumengestecke arrangiert. Und nun sogar ein junger Mann, der mit »Hugh-Grant-Charmeoffensive« den Hügel erklimmt, um seine Freundin auf der Anhöhe mit einer Flasche Champagner zu überraschen. An allen Ecken und Enden dieser Landschaft stehen noch die Kulissen von Jane Austen und Rosamunde Pilcher herum. Nur eine einzige Dissonanz ist in diesem reinen englischen Idyll zu bemerken. Die junge Frau auf dem Hügel ist schwarz.

Mit »Zusammenkunft« hat Natasha Brown ihrer Leserschaft ein prägnantes Debüt um die Ohren gehauen, das von der britischen Vogue zum Roman des Sommers erkoren und auf der Frankfurter Buchm...