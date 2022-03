Außer Kontrolle

Soweit ist es dann auch schon wieder, dass man Dokumentationen über Nordkorea oder Pjöngjang einmal zu oft gesehen hat und, weinen abermals Menschen vor der Doppelstatue der Kims, dem Impuls nachgibt, weiterzuzappen: Auch dieses Rätsel haben die Bilder enträtselt (und sei’s tautologisch, wie im Fernsehen immer), und was man sieht, hat man schon gesehen, wenigstens auf Arte. Will oder kann man nicht hinfahren und selbst schauen, hilft Lektüre, zumal Fiktion; denn zeigt Literatur nicht das nie Gesehene, ist sie keine.

Die Berliner Intellektuelle Claudia Aebischer, 50, reist also zur Eröffnung einer »Deutschen Bibliothek« nach Pjöngjang und verliebt sich in die Dolmetscherin Sunmi, deutlich jünger und nicht eben freiwillig mit einem alten Germanistikprofessor verheiratet. Claudia soll Sunmi, die dem Geheimdienst berichten muss, zur Flucht verhelfen, und es spricht nicht gegen einen Roman, dass man ihn so leicht zusammenfassen kann. Für das Buch Andreas Stichm...