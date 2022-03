Zurück zum Naturstein

Der Designtheoretiker Heinz Hirdina machte Anfang der 2000er darauf aufmerksam, dass der Funktionalismus im Bauen und Gestalten seine »programmatische Bedeutung« eingebüßt habe. Das bedeute aber nicht, dass er verschwunden sei, denn »dieser ist offenbar noch so mächtig, dass er als Hintergrund, als Reibefläche und als Vehikel der Abstoßung wirksam bleibt«.

Die Abgrenzung vom Funktionalismus hat eine Reihe von Kritikpunkten hervorgebracht. Er sei ein formalistischer Stil; er repräsentiere einen Technik- und Materialfetisch; er sei Ausdruck von Profitgier und nicht zuletzt eine sozialutopische Verführung. Den Architekten Hans Kollhoff kann man mühelos in den Antifunktionalismus einreihen. Aus seiner Haltung macht er in dem Sammelband »Architekten. Ein Metier baut ab«, in dem Essays, Vorträge und Interviews der letzten fünf Jahre versammelt sind, keinen Hehl. Die Veröffentlichung kann als ein Return in der Debatte um »rechte Räume« aus den Jahren 2019/20 gewe...