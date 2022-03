Hikikomori für alle

Am Ende stehen Hinwendungshinweise für Depressive in akuten Krisensituationen. Philipp Winklers zweiter Roman »Creep« verhandelt nun mal durchweg Extremsituationen: In zwei sich in der Unendlichkeit des Internets treffenden Plotlinien lebt der mit Lebenszeitabo auf Mobbing ausgerüstete Lauch Junya in seinem Zimmer in Tokyo vorm Computer. Die Welt hat ihm den Ficker gezeigt, er mag nicht mehr zu ihr raus. Die japanische Kultur hat das salon- bzw. schlafwohnzimmertauglich gemacht und nennt es »Hikikomori«, wenn sich meist junge Menschen in ein Zimmer einsperren und den physischen Kontakt zur Außenwelt auf ein Minimum reduzieren. Die Eltern sorgen für einen. Der Export-Import von Wäsche und Essen geschieht an der Zimmertür, man trifft sich dabei nicht. Junyas Eltern und er haben sich regulär verfehlt: der frühverstorbene Vater emsiger Handarbeiter, die Sumo-versessene Mutter dauerenttäuscht vom Sohnemann. Junya kompensiert und schlägt für ein Internetpubliku...