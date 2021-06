Eine fatale Entwicklung

In diesem Buch zeichnet ein namhafter Jurist und Verteidiger der Menschenrechte den bundesdeutschen Weg in den präventiv-autoritären Sicherheits- und Überwachungsstaat nach – und zwar anhand der »Big Brother Awards«, auch als »Oscars für Datenkraken« (Le Monde) bekannt. Jährlich werden diese Negativpreise an die größten Datenfrevler verliehen: so auch an Regierungen, Politiker, Ministerien und Sicherheitsbehörden. Deren »Antiterrorpolitik« und »Sicherheitsgesetze«, Überwachungs- und Aufrüstungsmaßnahmen sind Meilensteine auf dem Weg einer fatalen Entwicklung im Namen der Sicherheit – aber mit Sicherheit auf Kosten der Freiheit. Genau diesen Zusammenhang reflektieren mit großer Präzision und Sachkunde die kritisch-pointierten »Laudationes« des Bürgerrechtlers Rolf Gössner, die er von 2000 bis 2020 gehalten hat. Ein ausführlicher Analyseteil ordnet die »ausgezeichneten« Fälle in die Geschichte »innerer Sicherheit« ein und fragt zudem nach Folgen und Gefahre...