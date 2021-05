Umweltschutz exportieren

Ökologie wird zum Kampffeld. Zwar betonte der US-Sondergesandte für Klimafragen, John Kerry, bei seinem Besuch in Shanghai im April, wie wichtig es sei, mit China zu kooperieren. Doch im eigenen Land klang der Ton schon anders. Im Gespräch mit dem Wall Street Journal am 13. April kündigte Kerry an, sein Team wolle »Wege finden, China zu zwingen, für seine Zusagen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (…) verantwortlich zu sein«.

Auch per Gesetz wird eine Propagandaschlacht vorbereitet: Am 21. April wurde im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats der Gesetzentwurf für einen »Strategic Competition Act of 2021« gebilligt. In dem Entwurf ist vorgesehen, jährlich 100 Millionen US-Dollar (82 Millionen Euro) für den Aufbau »unabhängiger« Medien im Ausland zur Verfügung zu stellen. Das Außenministerium müsse »Journalisten unterstützen und in investigativen Techniken schulen, die notwendig sind, um die öffentliche Rechenschaftspflicht im Zusammenha...