Militante Klimarettung

Für das Klima zu kämpfen kann im Kapitalismus hart bestraft werden – das erfahren aktuell Jessica Reznicek (39) und Ruby Montoya (30). Die zwei US-amerikanischen Aktivistinnen der katholischen Arbeiterbewegung aus Des Moines im Bundesstaat Iowa erwarten für Ende Mai einen Richterspruch in einem Strafverfahren. Gegen beide hat die Staatsanwaltschaft im Bezirk Südiowa im September 2019 im Namen der USA Anklage in neun Punkten erhoben. Die US-Regierung wirft den Frauen vor, sich zwischen dem 8. November 2016 und dem 2. Mai 2017 »zur Beschädigung einer Energieproduktionsanlage verschworen zu haben« und in jeweils vier Fällen »Feuer zur Begehung einer Straftat« eingesetzt und »Brandstiftung« begangen zu haben.

Konkret geht es um Sabotageakte beziehungsweise, wie Reznicek und Montoya es in einer Pressemitteilung nannten, um eine »Kampagne direkter Aktionen« gegen die Dakota Access Pipeline (DAPL) von Ende 2016 bis Mitte 2017. Mit der 3,8 Milliarden US-Dollar teu...