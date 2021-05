Zum Inhalt dieser Ausgabe | Natur unter Beschuss Kriege fordern nicht nur menschliche Opfer. Sie vergiften auch täglich die Umwelt – mit verheerenden Folgen Jacqueline Andres Krieg treibt den Klimawandel voran. Nicht nur die aktuellen Kriege, sondern auch die ständig laufende Kriegseinübung, die Errichtung und die logistische Versorgung der Militärstützpunkte sowie die mit dem Militär zusammenhängende Rüstungsproduktion setzen täglich große Mengen Treibhausgase frei. Umfassende offizielle Zahlen der militärisch verursachten CO2-Emissionen lassen sich jedoch nicht finden, denn solche Erhebungen werden meistens nicht einmal vorgenommen. Auf Drängen des US-amerikanischen Verhandlungsteams wurden Berichte über den Kraftstoffverbrauch des jeweiligen Militärs bei UN-Einsätzen außerhalb der eigenen Landesgrenzen aus den im Kyoto-Protokoll verpflichtenden Reports ausgeklammert. Die Emissionen müssen damit weder dokumentiert noch gemeldet werden. Im Übereinkommen von Paris aus dem Jahr 2015 taucht der Begriff »Militär« nicht ein einziges Mal auf – ebensowenig findet man die Bundeswehr im Klimapaket der Bundesregierung, obwohl diese den...

