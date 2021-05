»Kämpfe zusammenführen«

Die Schulstreikbewegung »Fridays for Future« bezeichnet die kommende Bundestagswahl am 26. September als eine »Klimawahl«. Welche Rolle will die Bewegung dabei spielen?

Wir brauchen ein starkes gesellschaftliches Klima gegen rechts und für Veränderung, weil die Klimakrise viel mehr ist als eine naturwissenschaftliche; sie ist eine soziale und ökonomische Krise. Für die Bundestagswahl muss das Ziel sein, dass jede einzelne Partei einen Plan macht, wie wir die globale Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzen.

Im Rahmen des Wahlkampfes wird es verschiedene große Aktionstage geben. Wir müssen dabei die Aufmerksamkeit auf die »Most Affected People and Areas« richten, also auf die heute schon am stärksten vom Klimawandel betroffenen Menschen und Gebiete. Das bedeutet, dass wir hierzulande Verantwortung übernehmen müssen für die Zerstörung, die Deutschland und die deutsche Regierung in den vergangenen Jahrzehnten mitverursacht hat.

Spricht sich »Fridays for Future« für...