Korrektiv aus der Kurve

Podcasts sind allgegenwärtig und bedienen heute fast jedes Spezialinteresse. Allein für die Google-Suchanfrage »deutsche Fußball-Podcasts« erhält man über 52 Millionen Ergebnisse. Für »deutsche Fan-Podcasts« sind es noch knapp 30 Millionen, für »deutsche Fußball-Fanpodcasts« immerhin noch über acht Millionen. Längst hat sich das Audioformat in all den Nischen der hiesigen Fanszenen etabliert – unabhängige Podcasterinnen und Podcaster analysieren, kommentieren und kritisieren das Geschehen von Groundhopping über Hooliganismus bis hin LGBTQIA+-Sichtbarkeit in den Vereinen und Stadien. Sie machen Meinung, fungieren als Korrektiv. Häufig mit mehr Leidenschaft und Expertise als die hochbudgetierten Sender und Verlage, die das Medium freilich schon gekapert haben.

Ein Einmannprojekt

Nick Kaßner betreibt seinen Podcast »Hörfehler« seit 2015. Grob gesagt, geht es in dem de facto Einmannprojekt des 44jährigen Wahl-Saarländers um Fußballzeitgeschichte und Fankultur –...