Anfangs war Konfetti

Mein Name ist Adam Lahav. Ich bin 32 Jahre alt, und ich lebe seit acht Jahren in Deutschland. Ich bin seit vielen Jahren Ultra eines israelischen Vereins. Meine Fangeschichte ist untrennbar mit der politischen und sozialen Situation in der Ultrakultur Israels verbunden.

Manchmal beginnt die Leidenschaft für einen Klub mit dem Farbenspiel. Als ich acht Jahre alt war, fand ich die Farbkombination schwarz und gelb ziemlich cool. Ich hatte meinem Vater erzählt, dass ich den Verein Beitar Jerusalem gut finde. Wegen der Farben. Meinem Vater gefiel das überhaupt nicht, denn dieser Verein war in unserem Haushalt quasi verboten. Wegen der Politik. Beitar Jerusalem ist der Verein der Rechten in Israel, den die »Benachteiligten« unterstützen, sprich die Mizrahim, Jüdinnen und Juden arabischer Herkunft. Der Verein, mit dem die rechte Partei Likud in jedem Wahlkampf ordentlich PR macht. Wir waren ja keine Rechten, keine Likud-Wähler und erst recht keine Mizrahim.

Später...