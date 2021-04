Im Namen der Fans

Viele Fußballfans kennen unsere Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, manche haben von uns gehört, manche nicht. Nutzen wir die Gelegenheit, uns selbst kurz vorzustellen. Plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen.

Im Sommer des Jahres 2010 saß meine Kollegin Angela Furmaniak in ihrem Büro in Lörrach und dachte darüber nach, weshalb sie die Lösungen für ihre Fälle eigentlich immer allein finden muss. Sie begann zu googeln, fragte in den Fanszenen nach Kollegen desselben Tätigkeitsbereiches. Sie telefonierte fleißig durch die Republik, so dass sich am 10. September 2010 in Stuttgart zwei Rechtsanwältinnen und acht Rechtsanwälte trafen und die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte gründeten. Völlig untypisch für Juristen, gibt es bis heute keine Satzung, keine vertieften Regularien, sondern einfach nur eine engagierte, bemerkenswert kollegiale Zusammenarbeit.

Wir sind Rechtsanwälte, aber auch Fußballfans. Fast jeder von uns ist bei seinem Herzensverein in der Kurve gro...