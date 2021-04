Staatsfeind Fußballfan

Sie haben noch nie einen Flug in den Urlaub verpasst, weil die Ausreisekontrolle der Bundespolizei am Flughafen anders als bei Ihren Freundinnen und Freunden über zwei Stunden gedauert hat? Sie wurden bei einer Verkehrskontrolle noch nie süffisant gefragt, zu welchem Fußballspiel Sie gerade unterwegs sind? Dann sind über Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Informationen in der polizeilichen Datenbank mit dem martialisch klingenden Namen »Datei Gewalttäter Sport« (DGS) gespeichert. Warum nur mit »hoher Wahrscheinlichkeit«, werden Sie jetzt vielleicht fragen. Weil Sie von einer Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht ohne weiteres Kenntnis haben. Aber dazu später.

Die DGS ist eine sogenannte Verbunddatei auf der Grundlage des Bundeskriminalamtsgesetzes (BKAG). Dabei handelt es sich um Dateien, die für den elektronischen Datenverbund der Polizeien des Bundes und der Länder betrieben werden. Das bedeutet, dass alle Polizeien im Rahmen ihrer Aufgaben...