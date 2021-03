Weitere Artikel

Sterne

Defa-Spielfilm, DDR 1958, Regie: Konrad Wolf

Griechische Juden haben 1943 auf ihrer Deportation ins Todeslager Auschwitz einen dreitägigen Aufenthalt in einer kleinen bulgarischen Stadt. Hier begegnet der Wehrmacht-Unteroffizier Walter der Jüdin Ruth. Sie bittet ihn um Hilfe für eine gebärende Mitgefangene. Er hilft, so gut er kann, verliebt sich in Ruth und sie sich in ihn. Durch diese Liebe beginnt sich der ehemalige Kunststudent, der als Soldat seine Pflicht erfüllen wollte, zu wandeln. Trotzdem lehnt Walter es zunächst ab, den im Wehrmacht-Stützpunkt arbeitenden bulgarischen Widerstandskämpfern zu helfen. Sein humanistisches Engagement will er auf die Rettung Ruths begrenzen. Doch er kann ihren Transport nach Auschwitz nicht verhindern.

DVD, Laufzeit: 88 Minuten, 14,90 Euro

Lied der Ströme

Defa-Dokumentarfilm, DDR 1954, Regie: Joris Ivens

Erstmals gibt es einen Film aus Joris Ivens’ Defa-Zeit (1951–57) auf DVD. Der poetische Dokumentarfilm entstand u...