Weitere Artikel

Lucas Zeise

Finanzkapital

2. durchgesehene Auflage

Dass in Gelddingen demokratische Regeln nichts gelten, wurde uns am Beispiel Griechenland drastisch vor Augen geführt: Auf das überwältigende Nein der Bevölkerung zum Diktat der »Troika« folgte das Ja der von ihr gewählten Regierung. Auch wenn es im Alltag parlamentarischer Republiken nicht immer offensichtlich ist, wird in Krisen deutlich, wie die Herrschaft des Finanzkapitals funktioniert. Wer ist dieses Finanzkapital, das Rudolf Hilferding 1909 und Lenin 1917 untersucht haben? Und wie herrscht es heute? Besonders interessiert Lucas Zeise dabei die Rolle des Geldkapitals, der Banken, Versicherungen, Hedgefonds und Schattenbanken.

Papyrossa-Verlag, 135 Seiten, 9,90 Euro

Silvia Federici

Jenseits unserer Haut

Körper als umkämpfter Ort im Kapitalismus

In »Jenseits unserer Haut« untersucht die langjährige Aktivistin und Autorin Silvia Federici die Grenzen, die unsere Körper der kapitalistischen Profitmaximie...