Weitere Titel

Florian Grams

Die Pariser Kommune

Im März 1871 nahmen die Bürger von Paris die Verwaltung ihrer Stadt selbst in die Hand. Es begann, was als Pariser Kommune in die Geschichte einging. Unter den Augen der deutschen Belagerer und des Versailler Regimes entwickelten sich Grundzüge eines sozialistischen Gemeinwesens. Es verzichtete fast vollständig auf Repression, um sich auch in der Wahl der Mittel vom Gegner zu unterscheiden. Wohl auch aus diesem Grund konnten französische und deutsche Truppen die Kommune nach nur 72 Tagen im Blut ersticken. Vor dem historischen Hintergrund diskutiert Florian Grams auch ihre Bedeutung für heute.

Papyrossa-Verlag, 127 Seiten, 9,90 Euro

Kristin Ross

Luxus für alle

Die politische Gedankenwelt der Pariser Kommune

72 Tage trotzten die Aufständischen der Pariser Kommune nach dem Abzug der preußischen Truppen der nationalen Restauration. In ihrem Essay löst Kristin Ross das Ereignis aus der üblichen ereignis- oder sozialgeschichtlichen B...