Rote Nelken in Gewehrläufen

Am 25. April 1974 wurde in Portugal ein Fenster in die Zukunft aufgestoßen. Diese zutiefst authentische Revolution, die gleichermaßen durch eine Volks- wie durch eine Militärkomponente geprägt wurde, war der bisher weitreichendste antiimperialistische Vorstoß im Westen Europas. Auch wenn mit der Europäischen Union sich das vereinte Monopolkapital des Kontinents ein Instrument geschaffen hat, um weitere »Nelkenrevolutionen« künft...