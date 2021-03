Aktuelle politische Bücher

Ingeborg Rapoport

Meine ersten drei Leben

Ingeborg Rapoport ist bekannt als Kinderärztin der Berliner Charité, als Begründerin der Neugeborenmedizin in der DDR und als womöglich älteste Frau, der man einen Doktortitel verliehen hat. Die Anerkennung ihrer Promotion wurde der jungen Ärztin wegen ihrer jüdischen Wurzeln 1937 in Nazideutschland verweigert. Im Jahr 2015 erkannte man der inzwischen 102jährigen den Titel nachträglich an. Im Ruhestand resümiert die Wissenschaftlerin ihr Leben, erinnert an Wegbegleiter, rechnet ab mit Missständen in Politik und Gesellschaft – aber auch mit sich selbst. So entsteht ein bewegendes Bild ihres Lebens zwischen Judenhass und politischer Verfolgung, ärztlichem Engagement und sozialistischen Idealen.

Verlag Neues Leben, 528 Seiten, 24,00 Euro

Mario Arndt, Jürgen Rambaum, Helmut Rolle

Der Fall Wilhelm Krelle

Vom SS-Generalstabsoffizier zum Abwickler an der Humboldt-Universität zu Berlin

Nach 1990 wurde im Osten »aufgearbeitet«. J...