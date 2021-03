Blutige oder abgehauene Hände

In dem erst Jahre nach seinem Tode zur Auffführung gelangten Stück »Die Tage der Commune« analysiert Brecht mit künstlerischen Mitteln Sieg und Untergang der ersten proletarischen Diktatur in der Geschichte der Menschheit. Zu Wort kommen dabei die kämpfenden, blutenden Arbeiter von Paris, die begeistert ihre historische Initiative verteidigen. Die kleine Familie Cabet aus der Rue Pigalle und ihre Freunde lassen den Zuschauer an dem Geschehen teilhaben. Die zentrale Frage des Stücks, der Kommune und jeder proleta...