Nennt ihn Gott

Vor einiger Zeit erschienen gleich zwei neue Nummern des kleinen Gedichtmagazins Poesiealbum. Diese 32 Seiten schmalen Heftchen hatten einst viele literaturbegeisterte Menschen in der DDR mit einmaligen Sammlungen erfreut. Auf populäre Weise wurde darin vom Verlag Neues Leben Berlin Dichtung der Vergangenheit und Gegenwart präsentiert. In 25 Jahren stellten Bernd Jentzsch und Klaus-Dieter Sommer 275 Hefte zusammen, in denen man Lyrik von Gotthold Ephraim Lessing, Alexander Puschkin, Friederike Kempner und sogar deutsche Übersetzungen von Bob-Dylan-Songtexten lesen konnte. Aber auch Dieter Süverkrüp, Karl Marx, Hansgeorg Stengel, Christian Morgenstern und Bernd Rump wurden einem großen Publikum nähergebracht.

Nach der sogenannten Wende stellte man das Poesiealbum leider zunächst ein, da kein Verleger mit Gewinn rechnete. Doch dann wagte sich der Märkische Verlag Wilhelmshorst an das Abenteuer Lyrik und veröffentlicht nun seit einigen Jahren erneut das Poes...