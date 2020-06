Nuancen eines Niemands

Was ein Leben: Der deutsche Auswanderer Josef Klein gerät im New York der späten 30er Jahre in die Fänge von Nazispionen, für die er – zunächst noch im Glauben daran, für Unternehmen tätig zu sein – als Funker arbeitet, dann durch seine US-amerikanische Freundin Lauren vom FBI aufgespürt wird, für einige Jahre in Gefangenschaft gerät, am Ende der 40er Jahre kurzfristig in die niederrheinische Heimat zur Familie des Bruders zurückkehrt, um schließlich irgendwo in Mittel- und Südamerika zu landen. Von einer solchen abenteuerlichen Biographie erzählt Ulla Lenze in ihrem fünften Roman, für den sie auf die verwinkelten Lebens- und Schicksalswege eines Großonkels zurückgegriffen hat.

Aber das ist nicht das Entscheidende, wiewohl die Beschäftigung mit Mitläufern des Faschismus und US-Tätern während des Zweiten Weltkriegs bereits für sich eine literarische Sonderstellung beanspruchen darf. Denn Lenze erzählt zwar...