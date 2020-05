Die Debatte nimmt wieder an Fahrt auf

In diesem Jahr begeht Europa den 75. Jahrestag der Beendigung der deutschen Besetzung und damit der Befreiung der Länder von Faschismus und Krieg. Die Befreiung war dabei nicht nur das Ergebnis der alliierten Streitkräfte, sondern aller in der Anti-Hitler-Koalition verbundenen Kräfte, des Militärs, der Partisanen sowie der Frauen und Männer im Widerstand, an deren Leistungen ebenfalls zu erinnern ist.

Während nach 1945 eigentlich alle ehemals besetzten Staaten diese Gedenktage in Erinnerung an die Befreiung des Landes begingen, ist im deutschen historischen Narrativ der 8. Mai anders konnotiert. Tatsächlich befreit fühlten sich vor allem die Verfolgten des Naziregimes in den faschistischen Haftstätten sowie die Minderheit der Nazigegner, die sich in den Haftstätten, in den illegalen Gruppen oder im Exil bereits auf einen antifaschistisch-demokratischen Neuanfang vorbereitet hatten. Sie folgten dem »Schwur von Buchenwald« vom 19. April 1945 mit der bis heu...