Lenin und die PGH »Jacob Böhme«

Unter dem Terminus »Leninscher Genossenschaftsplan« wurden in den sozialistischen Ländern Überlegungen des russischen Revolutionärs über die Rolle von Genossenschaften im Sozialismus zusammengefasst. Er hielt das Thema für eine Überlebensfrage der Sowjetmacht: Ohne enges Bündnis von Arbeiterklasse und Bauernschaft, von Proletariat und einer vor allem kleinbürgerlichen Klasse, war in Russland kein Sozialismus möglich. Seine wichtigsten Arbeiten dazu sind »Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht«, »Über ›linke‹ Kinderei und über Kleinbürgerlichkeit« aus dem Frühjahr 1918, als die Westmächte, der deutsch-österreichische Imperialismus und die Konterrevolution noch nicht den Bürgerkrieg im ganzen Land hatten entfachen können. Hinzu kommen die Arbeit »Über die Naturalsteuer« vom April 1921, also nach dessen Ende beim Übergang vom »Kriegskommunismus« zur »Neuen Ökonomischen Politik« (NÖP), sowie der Artikel »Über das Genossenschaftswesen«, geschrieben im Januar 19...