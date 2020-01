Aussichten wie nie zuvor

Seit nunmehr über 37 Jahren führt der weltbekannte Gefangene Mumia Abu-Jamal vor Gericht einen unermüdlichen Kampf um seine Freiheit. Trotz der Beweise für ständige Rechtsverletzungen – wie die Fälschung von Beweisen durch die Polizei, um Mumias Verurteilung aufrechtzuerhalten, und der Rassismus des Vorsitzenden Richters – haben die Gerichte Mumias Berufungen immer wieder abgewiesen. Dafür haben sie beständig ihre eigenen juristischen Regeln gebeugt – ein Vorgehen, das inzwischen als »Mumia-Ausnahme« bekannt ist

2006 entdeckte Michael Schiffmann, Dozent am Anglistischen Seminar der Universität Heidelberg, die Polakoff-Fotos. Sie zeigen, dass die Polizei von Anfang an gelogen und Beweise vernichtet hatte. So ist auf diesen Bildern z. B. der Beamte James Forbes, der vor Gericht bezeugte, er habe die Waffen am Tatort ordnungsgemäß gesichert, dabei zu sehen, wie er die Waffen in der bloßen Hand herumträgt und dabei alle potentiell wichtigen Fingerabdrücke zer...