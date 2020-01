»Solidarität ist wichtig«

Ich darf den österreichischen Journalisten und junge Welt-Autor Max Zirngast begrüßen. Max Zirngast wurde am 11. September 2018 in der Türkei wegen Terrorvorwürfen verhaftet und saß daraufhin dreieinhalb Monate im Gefängnis. Am 24. Dezember wurde er unter der Auflage, das Land nicht zu verlassen, freigelassen. Daher konnte er im vergangenen Jahr nur mittels einer Videobotschaft an der Rosa-Luxemburg-Konferenz teilnehmen. Umso schöner, dass er dieses Jahr persönlich bei uns sein kann, denn am 11. September 2019 wurde Max Zirngast zusammen mit drei weiteren Angeklagten freigesprochen. Können Sie uns kurz schildern, was dieses Jahr mit Ihnen gemacht hat?

Ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier bin. Das hat auch etwas mit der Solidarität zu tun, die ich erfahren habe. Es war natürlich ein sehr schwieriges Jahr. Denn auch wenn man weiß, dass es passieren kann, dass man in Ländern wie der Türkei ins Gefängnis geworfen wird, ist das, wenn es passiert, doch e...