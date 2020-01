Ein weiter Weg

Ich möchte hier über die jüngste Geschichte Kolumbiens berichten, ein Land, das bezüglich der sozialen Ungerechtigkeit an dritter Stelle in der Welt steht. Im Juni 2018 kamen die Ultrarechten in Kolumbien erneut an die politische Macht. Mit Iván Duque bekamen wir einen Präsidenten, der das Friedensabkommen mit der FARC (Fuerzas Armadas Revoluvionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens – Volksarmee, jW) von Anfang an abgelehnt und der während des Wahlkampfes dessen Aufhebung versprochen hatte. Während Duque und sein Protegé Álvaro Uribe Vélez (Präsident von 2002 bis 2010, jW) den Wahlsieg feierten, standen den acht Millionen Wählerinnen und Wählern Gustavo Petros von der Bewegung »Humanes Kolumbien« die Tränen in den Augen. Die Hoffnung auf ein besseres Land erfüllte sich nicht. Petro lag bei der Stichwahl mit etwas mehr als 2,3 Millionen Stimmen hinter dem Wahlsieger.

Positive Auswirkungen

Waren die Hoffnungen, die m...