»Wir wollen ein großes Bündnis schaffen«

Wie stellt sich die Situation in der arabischen Welt im Kontext des »arabischen Frühlings« und angesichts der jüngsten politischen Eskalationen für Sie dar? Und wie sieht es im Libanon aus?

Sie müssen wissen, der Libanon hat als sehr kleine Nation immer unter starkem Einfluss dessen gestanden, was in der ihn umgebenden Region geschah. Diese wiederum ist stark eingebunden in Entwicklungen auf internationaler Ebene. Es ist sehr schwer zu verstehen, was im Libanon vor sich geht, ohne in Betracht zu ziehen, was in der arabischen Welt passiert. Sie müssen wissen, dass diese Region immer sehr stark geprägt war und gegenwärtig besonders heftig geprägt ist von der Eskalation der Politik der Vorherrschaft, die die Vereinigten Staaten hier praktizieren, vom strategischen Problem der Erdölinteressen und der Interessen, die im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Wandel der Welt von einer unipolaren zu einer multipolaren Welt stehen. Die USA sind nicht der einzige Fakt...