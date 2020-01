»Halah Hakibush! – Nieder mit der Besatzung!«

Ein paar Tage bevor ich in Berlin ankam, schickte mir ein Freund einen in Deutschland im Internet veröffentlichten offenen Brief, der an die Besitzer dieses reizenden Hotels gerichtet war, in dem wir heute freundlicherweise unsere Konferenz abhalten können. Zusätzlich zu mehreren ausdrücklichen Tatsachenverdrehungen werde ich darin als »die antizionistische Aktivistin Lea Tsemel, die für ihre Unterstützung und Rechtfertigung des Terrorismus bekannt ist«, bezeichnet. Weiter wird behauptet: »Tsemel ist keine Friedensaktivistin oder Verfechterin der Menschenrechte, sondern sie vertritt eher eine dunkle und antisemitische Weltanschauung.«

Dieser offene Brief aus Deutschland schließt sich der bereits erfolgten intensiven Gegenreaktion und den Protesten an, die in Israel nach der Veröffentlichung des Dokumentarfilms »Advocate« inszeniert wurden, und diese »Komplimente« der Verfasser sind nicht fremd für meine Ohren. Sie sagen nichts über mich, was nicht vorher ...